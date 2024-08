Karl Sander Kase: korruptsioonil ei ole Tallinna Linnavalitsuses kohta! Augeiase tallid tuleb puhtaks rookida

Fakt on see, et Põhja-Tallinnas on suur koolikohtade puudus. Lähiaastatel on vaja linnaossa ligi 1000 koolikohta. Eelmine Linnavalitsus ei tegelenud ei Karjamaa 18 hoone renoveerimisega ega ka Kalamaja Põhikooli juurdeehitusega.