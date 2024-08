FAKTIKONTROLL | Kas sularahaga maksmine on odavam kui kaardiga?

Veelgi tähtsam on see, et postitajale jääb segaseks käibe ja kasumi vahe. Kaupmees, kes ajab äri seaduste ja majandusloogika piires, ei võta kassast raha, et seda oma tarbeks kulutada. See oleks lihtsalt halb majandamine.

Postituses tehtud arvutustel pole alust, lisaks pole need ka matemaatiliselt õiged. Oletame, et iga tehingu pealt võtab pank tõesti teenusepakkujalt teenustasuna 2,5%. Postituses väidetakse, et sama 50€ kohta võetakse iga tehtud tehingu pealt teenustasu 1,25 eurot. Kõige lihtsamat matemaatikat kasutades on mõistetav, et teenustasu summa langeks koos rahasumma vähenemisega. Kui algse 50€ pealt oleks 2,5% teenustasu tõepoolest 1,25 eurot, siis iga järgmise tehingu pealt oleks see äravõetav osa väiksem. Summa, mille pealt 2,5% maha võetakse, on väiksem.

Selle postituse algse versiooni lasi käiku Itaalia paremäärmuslik poliitik Francesco Filini 2019. aastal. Tema videopostitus sai kiiresti väga populaarseks, sest seda jagas teiste seas Itaalia praegune peaminister Giorgia Meloni. 2022. aastal hakkas postituse praegune tekst levima kümnetes erinevates keeltes. Näiteks Lätis levitas seda hoogsalt seal tuntud valeinfo levitaja , millele pöörasid tähelepanu ka faktikontrollijad Lätis . 2023. aasta sügisel sai valekampaania esimest korda populaarseks ka eesti keeles. Tol korral jagas populaarseimat postitust üle kahe tuhande inimese. Nüüd on see jõudnud uuele ringile järgmise varemgi valeinfo levitamisega Faktikontrolli toimetusele silmajäänud postitaja poolt.

Facebooki andmetel on mitmed sama sisuga eestikeelsed postitused jõudnud umbes 70 tuhande inimeseni ning neid on jagatud üle viie tuhande korra.

Odavam kaardiga või sulas?

See pole aga antud postituse peamine viga. Sularahaga arveldamine on ettevõttele, ühiskonnale ja seeläbi ka kliendile kallim.

Esiteks kaardimakse kulu ei kanna otseselt klient. Teenus- või komisjonitasud maksab restoranipidaja, juuksur või mõni muu kaupmees, kes kasutab pangateenuseid.

Swedbanki ettevõtete panganduse juht Eero Treumann ütles, et komisjonitasud on igal kaupmehel vastavalt kokkuleppele pangaga ja need on konfidentsiaalsed. Swedbanki kodulehel on siiski ligikaudsed määrad välja toodud ning need on üldiselt väiksemad kui 2,5% ühelt tehingult.

SEB Käibekapitali- ja arvelduslahenduste divisjoni direktor Christo Ojamaa selgitas, et kaupmehe kulud seoses makseterminalidega jagunevad töötlemistasuks ja kuludeks terminalile või rakendusele. „SEB-s on tehingutöötlemise tasud vahemikus 1%-1,5% või isegi väiksemad ja see sõltub sellest, kui suur on kaupmehe käive ning milliste kaartidega tema juures enamasti makstakse – kas Euroopa või väljaspool EL kaartidega,“ ütles Ojamaa.

„Tekstis mainitud kaardimaksete kulumäär on selgelt utoopiline ega ole kuidagi kooskõlas tänapäevaste kaardimaksete turupraktikatega. Keskmine restorani kaardimaksete kulumäär jääb alla 1%,“ kommenteeris postitust LHV kommunikatsioonispetsialist Marthi Lepik.