Valdo Jahilo: mitte „Septembris ei joo“, vaid „Septembrist ei joo“. Alkoholi tarvitamine on probleem ja sellega on vaja tegeleda

Ma olen oma kõrvaga kuulnud pealt elavat vestlust, mille osapooled on pahased selle üle, et meditsiin „neid kuramuse joodikuid kogu aeg poputab“. Jah, see on tõesti märkimisväärne, mis summad juba allakäiguspiraalil inimeste tervise turgutamisele kuluvad. Tervisemurede ennetamine ja võimalikult varajane avastamine on alati oluliselt odavam ja ka mõistlikum kaugele arenenud haiguste ravist.