Triin Roosalu: naised peavad prestiižsema töö saamiseks kandideerima konkurssidel, meestel piisab tutvustest. See ei ole aus!

Tippjuhina peaks töötama veelgi rohkem Eesti naisi, see on nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete uuringute järgi ilmselge, kuid võiksime olla siiski uhked ka selle üle, et strateegiliste loosungite tasandist veidi allpool tegutsevate juhtide ja tippspetsialistide seas on Eestis naiste osakaal suurem kui mõneski teises riigis.