Peeter Raudsepp: koalitsioonilepingus olevatel maksutõusudel on majanduskasvule vaid negatiivsed mõjud

Oleme avatud globaalsetele mõjudele ja samahästi ka sõltume omaenda otsustest või otsustamatustest. Niisiis, et langus meie majanduses saab mööduda ka iseenesest ja et kõik pöördub endiseks, ei saa täna enam kuidagi usutav olla. Prognoosi puhul, et sügisest pöördub majandus kasvule ja jätkab kasvu ka järgmistel aastatel, peaksime küsima, mis on nüüd teistmoodi kui eelnevatel aastatel, mil lubatud kasvu asemel meie majandus ikkagi langemist jätkas?