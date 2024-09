Riigikontroll leiab teisipäeval avaldatud auditis, et üldiselt on riigi 2023. aasta majandustehingud olnud kooskõlas seadusega. Lähemalt vaadates aga selgub, et riigisiseste toetuste jagamisega on riik olnud loominguline, helde ja tegutsenud üsnagi läbipaistmatult.