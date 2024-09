SUVETEATER 2024 | Rohkelt publikut ja heal kunstilisel tasemel lavastused nii suurtelt kui ka väikestelt teatritelt

Tugevad lavastused Draamateatrilt, tasemel olid ka väiketeatrid

Danzumees

2024.a suveteatri 5 suurimat teatrielamust (nähtud 43st etendusest):

5. TEMUFI „Oskar Luts, ehk Laul igavesest õnnest“ – Tarvastu mõisa tallihoovis

Urmas Lennuki lennukas fantaasia sellest, kuidas Oskar Luts kohtub oma näidendite tegelastega, kes kõik talle ette heidavad, et autor neile õnne nõnda vähe eluteele kirjutas. Aga milles seisneb õnn? See on muidugi on iga inimese jaoks natuke erinev. Vahva ansamblimäng, millest tähelepanuväärselt head rollid lõid Lauri Kink nimiosalisena ja Veikko Täär Julius Jõuramina. Lavastaja Peep Maasik lõi mängumaa ja kombinatsioonid huvitavalt voolama. Isegi kui lavalugu koosneb pildikestest, kasvavad need eelnevast välja ning nõnda loeks lavastust vaadates justkui mõnd head, lobeda tekstiga raamatut. Palju naljakaid situatsioone ning huvitavalt miksitud erinevaid Lutsu teoseid.

4. Ugala „Me peale ülalt jälle paistsid tähed“ – Ugala väikses saalis, suure saali laval ning õues

Ringo Ramuli lavastus ja Roos Lisette Parmase dramaturgia on ilmselt suve üks põnevamalt liigendatuid tervikuid. Lähtekoht on laenatud Dante Alighierilt, kuid tegemist on teatri mõttes lausa millegi eriliselt originaalsega. Esimese lõigu „põrgu“ viibki meid ühe noore mehe apaatia või depressiooni põrgusse. Teises lõigus rändab publik edasi helgemasse olustikku, aga peategelase purgatoorium ehk puhastustuli on tema Nolani „Mementolik“ tagurpidikäik põhjuste juurde, miks noore elu on kujunenud põrguks. Finaali „paradiis“ on mõistagi selline, kus kõik on väga ilus ja hea.

Võimas ja julge, mitmeski mõttes innovaatiline lavastus mõjub seda süüvinult vaatavale väga sügavat kurbust tekitades. Suurepärane ansamblimäng, kellest eraldi kedagi esile tõsta ei tahaks, vaid mainiks kõik ära – Jass Kalev Mäe, Maarja Mõts, Margaret Sarv, Tanel Ingi ja Janek Vadi! Teater, mille puhul võib õigusega kasutada sõna teatriKUNST! Seejuures üks suve parimaid kunstnikutöid, nii stsenograafia kui ka kostüümide autor - Arthur Arula.

3. Vastseliina Piiskopilinnuse teatriprojekt „Salakuulaja Vastseliinas“ – Piiskopilinnuse varemete esisel nõlval

Erkki Koorti keskaegse Lõuna-Eesti romaanidesarja 3.osa, mis on kronoloogiliselt 1.osa eellugu. „Viimse reliikvia“ stiilis lavalugu on Tarmo Tagametsa võimas panoraamlavastus, kus vihisevad nooled, toimuvad mõõgavõistlused ja avalikud hukkamised. Etenduse lõpp saabus juba pimeduses ning elava tulega võimsal mänguväljal pakuti visuaalselt efektne finaal. See on lavastus, mis on publiku jaganud kaheks – ühed, kellele see meeldis ja teised, kes kiruvad, et tegelasi oli palju, tegevusliinid segased ja tekst liiga ropp.

Saan nõustuda vaid ühe etteheitega - dünaamika mõttes oleks tõesti mõni stseen võinud toimuda ka publikule pisut lähemal, aga muus osas andis ajastu ja valitud lavastuslik vorm kõigile valikutele õigustuse. Suurepärane muusikaline kujundus ja kogu teatriaasta siiani üks parimaid meeskõrvalosasid – peenelt mängitud gay-vikaar Agur Seim’i kehastuses. Viimase puhul liituvad tihti kiidulauluga ka lavastusega rahulolematud. Looduslik kurepesa, taustaks kõrguva linnusetorni otsas, oli justkui täpp i-peale kogu vaatemängulisele lavastusele!

2. Eesti Draamateater „Üks helevalge tuvi“ – Uuemõisa mõisahoones

Elin Toona eluloo on toonud lavale lavastajad-dramaturgid Mari-Liis Lill ja Priit Põldma oma suurepärase trupiga, kellest Teele Pärn pakkus terve suveteatri hooaja parima naispeaosa. Kui muidu tundub alati selliste stseenidevahetustega lavastajatööd, kus saal hämaramaks muudetakse ning korraks pannakse käima muusika, natuke nagu lihtsakesed ja lavastaja poolt isegi mõttelaisad, siis Lill ja Põldma lavastavad ka nendesse üleminekutesse üht-teist juurde. Vot on tase!

Südantliigutav väärtlavastus, mis on kui teekond erinevatesse maailma riikidesse, kuhu ka Elin Toona oma eluteel on sattunud. Lõpuks koju Eestisse tagasi. Vägagi õigustatult on lavastus tõstnud kõneaineks ka selle, kuidas me oma inimesi hoiame. Lapsena Eestist sõja eest lahkudes, tuli tal kodu jätta, aga tagasi tulles polnud enam see alles, kuid ei antud talle ka selle asemel võrdväärset. Kirjanik ise paistis etenduse finaalis jutustades sedavõrd elu täis ja õnnelik, et samade tunnetega said ka selle suurepärase, sh. kogu tunneteskaalat pakkuva lavastuse kogejad asuda oma koduteele. Puudutas hinge ja vägagi sügavalt.

1. Eesti Draamateater „Rahamaa“ – Tartu Kammivabriku tehasehoones

Selle suve suurim ja uhkeim teatrielamus oli Hendrik Toompere jr. suurvorm - ooperlikult võimas draama Eesti panganduse ja ühtlasi ka laiemalt Eesti lähiajaloost. Teejuhtideks sellest läbitulnud tegelased, aga ka suurepärane Maria Faust ja tema bändi muusikaline saade. Ohtralt nii suve kui kogu teatriaasta tipprolle, kelle seas meespeaosa Tõnis Niinemetsalt ja säravad kõrvalosad Gert Raudsepalt, Taavi Teplenkovilt ja Karmo Nigulalt. Senise teatriaasta parim dramaturgia (Mehis Pihlalt).

„Rahamaad“ kiputakse võrdlema ka sama lavastaja „Lehman Brothersiga“. Viimane oli lavastuslikult veelgi parem (teatav puhtus, et kaameramehed ei sibli laval tegelaste vahel, on just teatrina nõksu ausam), kuid samas annab videosilma läbi suures plaanis ekraanile kuvatav erilise dimensiooni juurde. Lugu ise on vast siiski „Lehmansist“ rohkem väärt sellest mõttes, et see on ju ikkagi Eesti oma.

LISAKS kohad 10-6.

10. 1Teater „Tutvumiskuulutus“ – Ohtu mõisas

9. Kontserdihunt „Isad ja pojad“ – Palmse mõisa pargis

8. Kesköö:öö teatriprojekt Esna Mõisas „Võluöö ulgumerel“ – Esna mõisahoones

7. Skene Katus Kunstile „Kes kardab Virginia Woolfi?“ – Jaanihanso Siidrifarmi saalis