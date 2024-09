JUHTKIRI | Lapsi peab meedias kajastama, kuid ka kaitsma ajakirjaniku eest

Levib ekslik arvamus, et kõigi alla 18-aastaste ajakirjanduses kajastamiseks on vaja täiskasvanu luba. Küll aga on oluline, et intervjueerides kaitstaks neid, kes seda päriselt vajavad. See vastutus lasub täiskasvanutel, olgu nad vanemad, õpetajad või ajakirjanikud. Paraku loobus Kanal 2 uudistemagasin „Reporter“ sellest vastutusest ja vilistas ajakirjanduseetikale.