Öeldakse, et elada ei tule mitte selleks, et süüa, vaid süüa selleks, et elada. Õige! Aga see ei tähenda, et toit oleks pelgalt kalorid – nagu meie kaugetel esivanematel, kes mugisid maitsetut kaerakilet, sest kui kaer annab jõu hobusele, annab ka inimesele.