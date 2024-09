Tulevane ema: väiksem vanemahüvitis suurendab palgalõhet ja karistab edukaid naisi

Oleme abikaasaga mõlemad Eesti mõistes suhteliselt kõrgepalgalised. Oleme vaeva näinud, haridust omandanud ja end üles töötanud just selle mõttega, et kui ühel päeval pereloomiseks läheb, ei peaks toimetuleku pärast muretsema. Nüüd on aga tunne, et saame riigilt sellise mõistliku eluplaneerimise eest hoopis karistada.