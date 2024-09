Veneetsiasse toodi rindel olevatest Vene sõduritest vändatud film, et murda „stereotüüpe“. „Nad on täiesti tavalised perekonna ja huumorimeelega kutid“

Kui suuremad filmifestivalid on viimastel aastatel Venemaa filme boikoteerinud, siis Veneetsias näidati dokumentaalfilmi, mille eesmärk on režissööri sõnul näidata Vene sõdurite „inimlikku palet“. Festivali süüdistatakse Vene sõjakuritegude puhtaks pesemises. Kõige tipuks on film sel nädalal linastumas Toronto filmifestivalil.