SÕJARAPORT | Rainer Saks: isegi juhuslikult NATO territooriumile maanduvad Vene droonid panevad siinse heidutusvõime proovile

Viimaste aastate jooksul on küberrünnakute meedias käsitlemine oluliselt muutunud. Suur teema on olnud rünnakute omistamine konkreetsele institutsioonile, kes on rünnakute taga. USA oli esimeste seas, kes hakkas esitama rünnakute korraldajatele avalikke süüdistusi, Euroopas ollakse selles märksa tagasihoidlikumad – praktika erineb riigiti. Venemaa agressioon Ukraina vastu on loonud hoopis teistsuguse olukorra, kus süüdlaste nimetamine on muutunud tavalisemaks.