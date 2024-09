RAAMATUBLOGI: Stout (või õigemini Wolfe?) nagu Stout (või õigemini Wolfe?) ikka – võrratu!

„Mustad orhideed“... Kõik on tavapärane. Maailma parim detektiiv (tema enda arvates, aga miks ka mitte?) Wolfe, kes ei lahku iial kodust, lahkub kodust, et näha lillenäitust ja avastada mustad orhideed. Ja siis? Wolfe’il on kaks kirge (söömine, mis on mõistatav) ja orhideed (mis pole niiväga mõistetav). Nähes erakordseid lilli, mis tema suurejoonelisest kollektsioonist puuduvad... No kuidas saab Wolfe olla mustade orhideedeta?

On inimesi, kes sündisid õnnesärgis ja kes mitte. Lillenäitusel toimub mõrv. Tapetu särk polnud ilmselgelt õnnelik, küll aga Wolfe’i ihukate – kui ta leiab süüdlase, on mustad orhideed tema. Kusjuures tapatöö toimepanija selgub kiiresti – see on Wolfe’i truu abiline Archie Goodwin –, ent kas ta on lihtsalt päästik või see, kes relva sihib?