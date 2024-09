Teatrite pöördumine valitsuse poole: plaanitud kärbe toob kaasa pöördumatuid negatiivseid tagajärgi

Plaanitud mahus eelarvekärbe etenduskunstide kvaliteetset jätkumist ei taga, vaid toob kaasa pöördumatuid negatiivseid tagajärgi, milleks on ebamõistlik koondamislaine (erialadel, millele hiljem tagasi pöörduda on raske) ja töökohtade oluline vähenemine, etenduskunstide pealesunnitud kommertsialiseerumine ning kättesaadavuse vähenemine (piletihinna paratamatu tõusu tõttu) eriti väiksema sissetulekuga inimeste hulgas.

Loomulikult mõistame riigieelarve täbarat seisu, selle peamist põhjust, mis on seotud julgeolekukulude hädavajaliku tõusuga. Samas ei saa see olla põhjuseks, miks Eesti kultuuritöö areng neljaks aastaks külmutada ning kultuuritöötaja ametit ühiskonnas märkimisväärselt devalveerida. Olukord, kus ka kogenud tippnäitlejad teenivad kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumi 1600 eurot kuus bruto, oluliselt alla Eesti keskmise, väärib tõsist kriitikat. Pingutuse ja enesearengu alaväärtustamine pärsib huvi mõlema vastu, mis ei ole Eesti riigi huvides.

Eesti Etendusasutuste Liidu (edaspidi EETEAL) liikmesteatrites töötab täna kokku ligi 1400 inimest, liidu liikmed annavad tööd lisaks veel enam kui 500 vabakutselisele. 2024. aastal on kõigi kultuurivaldkonna riigi osalusega sihtasutustes ja avalik-õiguslikes organisatsioonides, sh teatrites, töötavate kultuuritöötajate (3633 inimest) mediaanpalk 1650 eurot, mis tähendab, et pooled 3633 inimesest teenivad vähem kui 1650 eurot. Kõrgharidusega kultuuritöötajate (2463 inimest) mediaanpalk on 1680 eurot. Pool EETEAL-i liikmeskonnast on eraõiguslikud teatrid, kes ei saa riigilt palka ning nende keskmine ei kajastu selles mediaanis, vaid on veelgi madalam.