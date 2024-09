PILTREPLIIK | Alo Raun: miks me Prismas ei käi? Sest me käisime Maximas! Poodide meemisõda näitab igavale tapeetreklaamile koha kätte

Asi sai alguse sellest, et kauplusekett Prisma tegi reklaami sõnumiga „Miks me lihtsalt Prismas ei käi?“ Tallinnas Kristiine keskuse ees asuva plakati kohale tellis aga kiirelt vastureklaami Maxima, kes teatas „Sest me käime Maximas“. Pakendikeskuse-reklaamide vaimus kasutas võimalust kohe Rimi, kes teatas, et inimesed ei peagi ise poes käima: „Meie tuleme ise sinu juurde.“