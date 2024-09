Mängufilm „Emalõvi“ pääses maineka Varssavi filmifestivali võistlusprogrammi

Produtsent Ivo Felt peab filmi jõudmist festivalile märkimisväärseks saavutuseks ja lisab: „Allfilmi filmidest on nii mõnedki alustanud rahvusvahelist teekonda nimelt Varssavist. Viimati esilinastus seal Ove Mustingu „Kalev“, varasemast ajast on meil ette näidata mängufilmi „Mandariinid“ edulugu, mis algas nimelt Varssavis, võites seal mitmeid auhindu.“

Liina Trishkina-Vanhatalo lisab, et tal on väga hea kogemus Poola publikuga. „Sealsetel inimestel on suurepärane filmilugemise oskus ning nad on väga empaatilised ja tähelepanelikud sisu osas. Ootan huviga uut kohtumist.“

Helena (Katariina Unt) on jõuline ja tõhus naine, kogenud kiirabiarst, kellele elu praktiliste pisiasjadega toimetulek raskusi ei valmista. Oma töö tõttu on Helena hästi kursis ka sellega, mis toimub suletud uste taga ja ööpimeduse varjus. Aga see, et ta on emana oma tütre Stefi (Teele Piibemann) juba ammu emotsionaalselt hüljanud, jääb märkamatuks.