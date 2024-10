LP KOLUMN | Kelly Kipper: klaasikillud salatis – süüa või mitte süüa?

„Miks on nii keeruline öelda „tere“, vaadata silma ja olla külalislahke olukorras, kus maksan päris mitu eurot selle väikese võileiva eest?“ taban end mõtlemast ühes kesklinna lõunakohvikus. Olen seal varemgi käinud, kuid paaril viimasel korral on tekkinud tunne, et ma pole väga oodatud – minu soovid justkui segaksid leti taga tšillivaid teenindajaid.