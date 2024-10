RAAMATUBLOGI: Kas krimikirjaniku järjekordne täiuslik tapatöö või siiski mitte?

Aasta hiljem kirjutas ajaleht The New Yorker pika loo, süüdistades Daniel Malloryd – A. J. Finn on pseudonüüm – valetamises, petmises ja veel sajas surmapatus. Mees olla luisanud nii oma tervisliku seisundi, hariduse ja isikliku elu kohta. Rünnaku jätkuks arvas teine ajaleht The New York Times, et „Naine aknal“ võib olla plagiaat, sest sel on kahtlaselt sarnaseid jooni mõne teise teosega. Ühesõnaga jama kui palju, ainult et see kõik on ookeanitagune värk, siinsel lugejal on ilmselt kama, millist elu Mallory või Finn elab ja kellelt maha kirjutab, kui kirjutab.