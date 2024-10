Jaak Aab: ma ei nõustu Allar Jõksi väitega, et uus menetlus suurendab bürokraatiat, pigem vastupidi

Ja muidugi on lugu saanud lennuka pealkirja, süüdistades sotsiaaldemokraate soovis Eesti ettevõtjaid karistada! Allar Jõksi loo sisus nii lennukat ja ühte erakonda süüdistavat lähenemist ei leidnud. Ja ma ka väga loodan, et õiglase konkurentsi ja taskukohaste hindade tagamine elutähtsate kaupade ja teenuste osas on kõigi riigikogus esindatud erakondade mure.