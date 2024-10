RAAMATUBLOGI: Kuidas lahendada poole sajandi tagune vägistamisjuhtum?

Ilmselt on see paratamatus, et Eesti krimifänn ei saa lugeda Robinsoni kogutud teoseid, kuigi võiks. Aga tänu sellegi pisku eest.

Ühes usutluses selgitas Robinson, et Banks olla koondkuju suurtest politseikomissaridest – Jules Maigret’st, Martin Beckist, Simon Van der Valkist ja Philip Marlowst. „Kõik nad kokku andsid huvitava persooni,“ tõdes Robinson. „Tõsi, Banksis on üht-teist minustki. Meil on ühesugused poliitilised vaated, muusikalised eelistused ning me naudime samu roogi ja jooke, küll aga on Banksi eluviis ebatervislikum kui minul.“