FAKTIKONTROLL | Kas Prantsusmaa arreteerib inimesi, kes lihtsalt kritiseerisid olümpiamängude avatseremooniat? Ei, nad tegid tapmisähvardusi

Facebookis levib väide, nagu arreteeritaks Prantsusmaal inimesi üksnes selle eest, et nad avaldasid arvamust olümpiamängude avatseremoonia kohta. Tegelikkuses süüdistatakse seitset inimest muuhulgas olümpiamängude avatseremoonia peakorraldajale tapmisähvarduse tegemises.

Sotsiaalmeedias jagatakse eestikeelset kokkuvõtet saksakeelsest blogipostitusest, mille autor on varemgi silma paistnud valeinfo levitamisega. „Eelmisel nädalal arreteeriti seitse inimest – inimesed, kelle kuritegu oli veidra avalavastuse suhtes kriitika avaldamine. Nende hulgas oli mehi ja naisi vanuses 22–79 aastat,“ kirjutatakse postituses. Postituses väidetakse, et Prantsusmaal käib vahistamislaine. See käib „kodanike vastu, kes julgevad avalikult avaldada oma arvamust 2024. aasta olümpiamängude kummalise avatseremoonia kohta“.