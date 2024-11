RAAMATUBLOGI: Mõrvavahetus – mina tapan selle, sina tolle...

Amanda kuuene tütar rööviti, vägistati ja mõrvati, tema abikaasa ei pidanud valule vastu ning tegi enesetapu. Mõrvar on teada, aga tal on liiga head advokaadid. Omakohus leevendaks Amanda hingerahu.

Ja siis kaks plahvatusohtlikku neidist kohtuvad. Teraapiaseansil. Ja hiljem kohvikus. Et pakkuda teineteisele tuge, ent eelkõige lunastust. See on Wendy idee – inspireeritud Albert Hitchcocki filmist „Võõrad rongis“ – et vahetaks mõrvad. Mina saadan sinu painaja, tütre mõrvari, teise ilma, sina vabastad samal moel minu.