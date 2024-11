Müüki läheb veel üks Wiiralti „Põrgu“. Eelpakkumiste ajal kerkis hind 26 000 euroni

„Põrgu“ on Eesti kunstis üks peamisi sürrealismi mõju näiteid, samas on Wiiralt’i fantastika ka sümbolistlik-allegoorilise iseloomuga. Wiiralt on halastamatu rafineerituse ja teda huvitanud vanade meistrite tehnilise täpsusega välja graveerinud inimloomuse kõige tumedamad küljed, pained ja sotsiaalse rõhumise põrgulikkuse.

Raua üks vähestest õlimaalidest

Kristjan Raua 19. sajandi lõpus valminud teos „Kolde ees“ on ühtaegu lihtne ja samas sügav ning sümbolistlik. Ajastu hõngu, mida iseloomustavad ka Juhan Liivi luuleread „must lagi on meie toal ja meie ajal ka“ võib kohata ka Rakveres Raua kodus.

Levini sõnul on Raua loomingus õlimaale suhteliselt vähe. „See kujutab vendade Raudade ema nende kodus Rakveres kolde ees istumas,“ kirjeldas ta. „Kuigi kehv, oli see kodu. Kööginurk lihtsate nõude ja koldes hingitseva tulega, omamoodi soe ja õdus. Teose laadi iseloomustab 1890ndate tundeline realism.“

Raua vähestest õlimaalidest on enamik hoiul Eesti kunstimuuseumis ja mitmed maalid on ka igaveseks kadunud või hävinud. Kunstihuvilistel on võimalus osaleda täna kell 15 toimuval EKO kunstioksjonil ning soetada oma kollektsiooni harvaesinev ja autobiograafiliste sugemetega õliteos Kristjan Raualt, kelle olulisust Eesti kunstimaastikul on raske üle hinnata.