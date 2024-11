Jaak Prints: kahtlustan, et üleliia mugav vaatamine „Kindlates kätes“ nii mõnelegi poliitikule ei ole

2009. aastal tuli Teater NO99-s välja lavastus „Kuidas seletada pilte surnud jänesele“, millele järgnes korralik meediafuroor. Erilist kõmu tekitas see, et lavastuses pissiti kappa. Aru andsid nii toonane kultuuriminister Laine Randjärv (siis Jänes) kui ka lavastaja Tiit Ojasoo. Kas 2024. aastal saab samamoodi toimuvat kajastada või on aeg muutunud poliitkorrektsemaks?

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega