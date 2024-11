FAKTIKONTROLL | Ukraina sõjapõgenike Eestisse vastuvõtmine pole loonud „ulatuslikku kuritegevuse võrgustikku“

„Eesti laskis sisse piiramatul hulgal Ukraina nn põgenikke, kusjuures üle lõunapiiri saabujaid pole kunagi kontrollitud ja isegi mitte kirja pandud ning tagajärjeks on see, mida paljud teised Euroopa riigid on juba ammu kogenud – tõeliste abivajajatega koos ja võib-olla isegi enne neid on kohal kuritegelikud struktuurid. See on massimigratsiooni korral tavaline,“ kirjutas autor.

Seejärel toob autor välja kaks Postimehe uudist, mis pidavat neid väiteid kinnitama. Esimene uudis räägib sellest, et Ukraina petukõnekeskused värbavad aktiivselt eestlasi. Teine uudis räägib Ukrainas paljastatud skeemitajatest, kes võisid müüa ka Eestist annetatud sõidukeid.

Eelmisel aastal väitis portaal Uued Uudised, et Eestis on kuritegevus kasvanud Ukraina sõjapõgenike arvelt. See ei vastanud tõele .

Uute Uudiste artiklit on Facebooki andmetel jagatud vähemalt 32 korda.

Faktid Ukraina sõjapõgenikud ei ole siinset õiguskorda ega kuritegude dünaamikat tuntavalt mõjutanud. Pettused levisid Eestis ka enne Venemaa täiemahulist sõda ja sõjapõgenike saabumist.

Süütegude hulk elanike arvu suhtes on vähenenud.

Väide, et üle lõunapiiri saabujaid pole kunagi kontrollitud ega kirja pandud, ei vasta tõele.

Petuskeemid on Eestis väga levinud ja Uute Uudiste portaali viidatud uudised Ukrainast korraldatud pettustest vastavad tõele. Ent ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et Ukraina sõjapõgenike lubamine Eestisse on loonud „ulatusliku riikidevahelise kuritegevuse võrgustiku“.

Lõuna prefektuuri küber- ja majanduskuritegude grupijuhi Jaanus Juhansoni sõnul ei ole Ukraina sõjapõgenikud siinset õiguskorda ega kuritegude dünaamikat tuntavalt mõjutanud.

„Pettused levisid Eestis ka enne Venemaa täiemahulist sõda ja sõjapõgenike saabumist. Eestis levivad petuskeemid on osa rahvusvaheliselt organiseeritud kuritegevuse võrgustikust. Tegemist on mitmetest lülidest koosneva kuritegevusega, mida juhitakse erinevatest riikidest üle Euroopa, aga vahel ka kaugemalt,“ selgitas Juhanson.