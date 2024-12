Madle Lippus: aitab realiseerimata potentsiaalist! Kristiine ristmikku ootavad uuendustööd

Viimastel aastatel on Tallinn ühistransporti palju investeerinud - sügisel hakkasid sõitma uued PESA trammid, kevadel alustavad tööd uued gaasibussid. Ka saabuva, 2025. aasta eelarve üks fookus on investeeringud ühistransporti - alustame uute trammiteede projekteerimisega Liivalaia tänavale ja Pelguranda ning uuendame trollide jaoks vajalikke kontaktliine. Paralleelselt investeeringutega taristusse on käimas ka liinivõrgu uuendamine, mille sõiduplaan viiakse järk-järgult vastavusse tallinlaste tänapäevaste liikumisvajadustega.