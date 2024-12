ARVUSTUS | Maja, mis pole veel valmis ehk Ühe perekonna lagunemine kahe nädala jooksul

Me kõik oleme oma elu arhitektid ehk projekteerijad, kujundajad, ülesehitajad. Kuidas meil see õnnestub, oleneb meie teadmistest, oskustest, tahtmisest ja sellest, kuidas meie nii-öelda elumaja suhestub meie lähedaste „majadega“. Selline on lühidalt kokku võttes Ugalas esietendunud lavastus „Arhitekt“.