RAAMATUBLOGI: Uppunud pruudi suurepärane portree ehk humoorikas, groteskne ja realistlik Haapsalu

Niisiis aasta 1937 ja Haapsalu. Küllaltki toksiline aeg, sest peagi on algamas teine ilmasõda ja punaste okupatsioon, mis tähendab, et pind vajab ettevalmistamist. Ringi liigub kommuniste.

Aga alguses on kõik ilus. Kuursaalis on käimas pulmapidu, kus paari lähevad linnapea õetütar Susanna ja kõrgelt koolitatud, ent, mis peamine, pangaomaniku poeg Richard.

Tegelased on grotesksed ehk nagu autor raamatu tagakaanel kirjeldab: väikekodanlik linnapea ja juhmakas politseiülem, mida nad ka on. Kui juurde lisada nende abikaasad – pirtsakad ja korpulentsed – siis pole visuaali loomiseks vaja muud, kui vaadata Gori karikatuure. Või siis Kuursaaliomanik, kasiinosõltlane, kes kohe-kohe saab suursuguse võidu, aga ei saa ja läheb omade ja perega džunglisse.

Just grotesk ja huumor – kohati sarkastiline ja terav, siis taas lahe ja eluterve – loovad loo ja tausta. Eks teistelgi tegelastel on omad kiiksud ja taagad ehk siis tavapäraseid ning igavaid külamehi ja linnapreilisid raamatus ei kohta.

Ja just lood... Igal tegelasel on oma stoori algusest lõpuni välja. Iseenesest kummaline, kuidas saab nii mitme tegelase elulõnga – persoone on tõesti palju, aga see pole patt vaid voorus – nii väiksel pinnal lahti kirjutada, aga saab. Sest tekst on intensiivne, mitte õhuline, igas lauses on sisu.