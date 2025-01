The Economist: Mark Zuckerbergi taganemine faktikontrollist on argpükslik, kuid õige

Ta märkis, et aset on leidnud „liiga palju vigu ja liiga palju tsensuuri“, ning lisas, et Trumpi naasmine annab „võimaluse taastada sõnavabadus“. Samuti määras ta Meta juhatusse Trumpi liitlase Dana White’i ja John Elkanni, Exori juhi, mis omab osaliselt The Economisti emaettevõtet.

Hoolimata kogu Zuckerbergi jutust vabaduse teemal, oli tema video järjekordne näide sellest, kuidas Ameerika ärid on allutatud ametisse astuvale presidendile. Trump on nimetanud Facebooki „rahvavaenlaseks“ ja ähvardanud kindlaks teha, et Zuckerberg „veedaks oma ülejäänud elu vanglas“.

Zuckerberg ei ole ainus juht, kes järele on andnud. Väidetavalt on kõik alates Apple’i Tim Cookist kuni OpenAI Sam Altmanini teinud annetusi Trumpi inauguratsiooni „edevusfondi“. Sel nädalal teatas Amazon, et toodab 40 miljoni dollari suuruse eluloofilmi esileedi Melania Trumpist.

