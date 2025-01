FAKTIKONTROLL | Uus rahvatervishoiu seadus pole „tervisediktatuur“, vaid keelab üleskutsed ohtlike ainete kasutamiseks

Ta lisas, et piirangud kehtivad siis, kui teave kutsub esile ohtlikku käitumist. Seega info levitamine näiteks ohtliku taime kohta on lubatud, kui see ei sisalda üleskutset selle kasutamiseks.

„Niisiis võib jagada infot selle kohta, et „valge kärbseseen on ohtlik“, aga kui ohtlikule seenele hakatakse omistama mingeid raviomadusi, näiteks „valge kärbseseen ravib nohu“, siis on tegemist juba juhtumiga, mille vastu Terviseamet huvi tunneb. Kui selles postituses puudub otsene üleskutse seent tarbida, siis tuleb ikkagi hinnata, milline võib säärase postituse mõju olla. Seega on võimatu öelda, kust lubatu ja lubamatu piir täpselt jookseb ning iga „piiripealse“ juhtumi jaoks kujundatakse seisukoht, kus hinnatakse juhtumi asjaolusid kaasusepõhiselt ja kogumis,“ selgitas Kaas.