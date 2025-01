Rein Ruutsoo: Rüütel oli kui terroristide kätte sattunud pantvang. Ta väljus katsumusest suuremehena

Oma koht on neis ka poliitilise elu ja moraali vahekordade vaagimisel, millest eelkõige nö kuluaarides on saanud isegi mõttevahetuste peateema. Ikka kerkib esile kõrvaltvaatajaidki, kellel ilmselgelt poliitiliselt taotluslikult näib kuuluvat mõõduvõtmiste monopol. Arnold Rüütli kui üsnagi keerdkäiguliselt kulgenud eluvalikutega tegelase elukaares ei saa aga tõepoolest üle ega ümber küsimusest – „kas ja kuidas on mittevabades ühiskondades moraalne poliitika üldse võimalik?“