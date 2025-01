MEEDIAKRIITIKA | Aastavahetusprogrammi identiteedikabareed politiseeris keskselt üks väljaanne

Postimees keeras teema poliitiliseks: ERR on süüdi sobimatu sisu näitamises

Kaks päeva hiljem on artuelud identideedikabaree üle sotsiaalmeedias paisuma hakanud ning ilmselt mõnigi on vaadanud seda järele, et endagi arvamust kujundada. Ajendiks on riigikogu liikme ja ERRi nõukogusse kuuluva Varro Vooglaiu postitus, mis toob välja, et saade läks vastuollu ERRi seadusega ning ta olla juba nädal varem sel teemal kirjutanud ERRi juhatusele ja nõukogule.