FAKTIKONTROLL | Kristina Kallas rääkis pressikonverentsil hallide passide vähendamisest, mitte halli passi omanike „likvideerimisest“

„Meie jaoks on oluline hakata seda küsimust lahendama. Järgmise 10 aasta jooksul peame püüdlema selle kategooria kaotamise poole ja viima selle nullini, et ei oleks enam määratlemata kodakondsusega inimesi. Täna jätkub selle staatusega laste sündimine, mis tähendab, et me taasloome seda kategooriat. Seetõttu on vaja võimalikult kiiresti lõpetada selliste passide väljastamine Eestis sündinud lastele,“ ütles Kallas Rus.err-ile.

Seejärel ilmusid kohalikesse sotsiaalmeediagruppidesse postitused, milles teadlikult moonutati Kallase öeldut:

19. jaanuaril postitas endine Narva poliitik Gennadi Afanasjev Facebooki gruppi „Нарвский пиздёжЪ. 18+ Без цензуры“ pildi, mille all seisab tekst: „Kristina Kallas kutsub üles halli passi omanikud kümne aasta pärast täielikult likvideerima“ (tõlgitud vene keelest). Pildile on lisatud vabariigi valitsuse sümboolika ja tekst „Postimees, EESTI“.

Postituse kommentaariumis lisas Afanasjev: „“Inimest on lihtsam likvideerida“ – just sellest Postimees räägib: „täielikult kõrvaldada““.

16. jaanuaril postitas pikaaegne Kremli propaganda kaastöötaja Oleg Bessedin Facebooki gruppi Таллинцы (Tallinlased) Rus.err-i uudise Kallase ettepanekute kohta ja lisas:

„Haridusminister ja erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas otsustas ühtäkki vabastada Eesti „hallide passide omanikest“, kasutades „piitsa ja prääniku“ meetodit. Ilmselt „piitsa“ taga peitub „saata nad Saaremaale“ (või kuskile halvemasse kohta) ja „präänik“ tähendab, et sulle antakse heldelt Eesti pass, kui sa ei piiksu. Seda kõike muidugi Eesti helge tuleviku nimel: vaja on „otsustavaid samme“, et 10–15 aasta pärast „kedagi üleliigset ei jääks alles“. Tuleb mõista, et 90ndate „ajutine lahendus“ on lõppenud ja nüüd algab „metoodilise“ kodakondsussunni ajastu. Kes teab, äkki ehitavad nad homme selleks otstarbeks laagri? Peaasi, et seaduses „poleks mingeid auke“, ja et kõik oleksid „õiged“ kodanikud.“