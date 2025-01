Igor Taro: põlevkivi on nagu Žiguli – suure hädaga töötab, aga see on kallis ja tervisele veidi ohtlik. Vajame tuule- ja tuumaenergiat

Kümmekond aastat otsustamatuse paisu taga olnud riigi energeetikaplaan on lõpuks valla pääsenud - koalitsioonipartnerid on otsustanud, et tuumajaama eriplaneering saab algatatud, tuuleenergia vähempakkumised tulevad mõistlikus mahus ja ka salvestuse mure leiab lahenduse.