FAKTIKONTROLL | Tuulegeneraatori sündroom ja vibroakustiline haigus – pseudoteadus, mis on jõudnud ka eestikeelsesse inforuumi

Novembri postituses tegi MTÜ Looduse ja Inimeste Eest kokkuvõtte Castelo Branco ja Alves-Pereira artiklist . Postituses selgitatakse vibroakustilise haiguse põhjust nii: „Infraheli on haiguse füüsiline tekitaja ning on rahvusvaheliselt klassifitseeritud kui mitteioniseeriv kiirgus. Toksikoloogiline mõju ning haiguse kujunemine ja ilmnemine, mida põhjustab infraheliga kokkupuude, on osaliselt sarnane kiirguse põhjustatuga.“ Väidetakse, et VAD-i esinemine ja sümptomid sõltuvad suuresti kokkupuute kestusest ja mustritest, infraheli erinevad lainepikkused mõjutavad erinevaid kudesid ja organeid ning inimene ei taju infraheli ega selle mõju kehale.

30 aasta jooksul on VAD-i kohta avaldatud 35 uuringut, mis on ilmunud eelretsenseerimata väljaannetes, ja nendes ristviidatakse peamiselt iseendale ( 74% viidetest ). See Portugali teadlaste rühmitus seob VAD-i mitmete terviseprobleemidega, näiteks genotoksilise mõju, neuroloogiliste häirete, südamehaiguste ja psühhiaatriliste probleemidega. Seni ei ole ükski mainekas meditsiiniasutus ega teadusuuring VAD-i kui haigust kinnitanud ega isegi maininud. Veelgi enam – eelretsenseeritud ajakirjades avaldatud kontrollitud uuringutes ei ole tuvastatud infraheli mõju inimese tervisele või heaolule.

Termini „vibroakustiline haigus (VAD)“ pakkus välja Portugali arst Nuno A. Castelo Branco üle 30 aasta tagasi, väites, et pikaajaline kokkupuude infraheliga võib tekitada tervisehäireid. Castelo Branco ja väike rühm teadlasi eesotsas Mariana Alves-Pereiraga on sellest ajast alates jätkanud haiguse diagnoosimist ja selle eest hoiatamist. Alves-Pereira on enda sõnul seotud Portugali vähetuntud Lusófona ülikooliga.

Postituses kirjeldas MTÜ oma pikka vestlust „väga aruka südamliku ja abivalmis spetsialistiga infraheli teemal“. MTÜ hilisematest postitustest tuleb välja, et spetsialist, kes MTÜ-d konsulteerib, on Portugali päritolu teadlane Mariana Alves-Pereira.

MTÜ märgib, et tuulikute mõju uuringud peaksid hindama madalsagedusliku müra mõju, ning arvab, et praegused uuringud seda ei tee.

Tegelikult on tehtud mitmeid uuringuid, mis käsitlevad infraheli, sealhulgas tuulikute genereeritud infraheli mõju inimesele. Akustikaga seotud konsultatsiooni ja mõõtmistega tegeleva ettevõtte Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige Marko Ründva kinnitab, et ka Eestis mõõdetakse madalsageduslikke helisid. Aga konkreetselt infraheli mõõtmist tehakse Eestis harva.

Väited VAD-i kohta ja viited Mariana Alves-Pereirale on sotsiaalmeedias laialt levinud. Teiste seas levitas neid riigikogu liige Helle-Moonika Helme. „Soomlased on teinud intervjuu Portugali professoriga, kes selgitab, millised tervisehädad toob inimestele kaasa suurte tuugeniparkide läheduses elamine. Professor selgitab, mis on vibroakustiline haigus,“ kirjutas Helme Facebookis, kui jagas Põlissoomlaste erakonna kanali Suomen Uutiset intervjuud Alves-Pereiraga. Helme kirjutas ka, et Pärnumaa inimestel on esinenud sellist sümptomit nagu kõrvade verejooks, mida ta seostab tuulikutega ja mida väidetavalt on fikseerinud ka perearstid.

Teine sotsiaalmeedias leviv pseudoteaduslik termin on „tuulegeneraatori sündroom“. Ka see pole teaduslikult tõendatud haigus. Sellise nimetuse pakkus välja arstiteaduste haridusega ameeriklanna Nina Pierpont. Teised teadlased on proovinud Pierponti väiteid kontrollida, kuid tõestust neile pole leitud.

Tuulegeneraatori sündroomist tegi viimase väga populaarse postituse detsembris riigikogu liige Kalle Grünthal. Grünthal viitas oma postituses Nina Pierpontile. Grünthal kirjutas, et tegu on haigusega, „millega on seotud umbes 12 erinevat terviseprobleemi ja need ulatuvad südame rütmihäiretest, unehäiretest, peavaludest, iiveldusest, nägemise hägususest, paanikahoogudest koos sisemise värisemisega kuni üldisema ärrituvuseni“.