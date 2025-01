JUHTKIRI | Idanaabri rünnaku korral pole Eestil aega USA-lt HIMARS-i kasutusluba ootama jääda

Delfi toob välja , et ameeriklased ei pruugi olla niivõrd altid andma meile liiga palju vabadust kontrollida, mida ja kust agressori suunas lastakse. Kogu kompotti on kaastanud ka muidugi teised NATO liitlasriigid.

Brittide endine peaminister Boris Johnson rõhutas hiljutises intervjuus Eesti Ekspressile , et Eesti olukord erineb Ukrainast, kuna oleme NATO liige ja vähemalt Suurbritannia tagab meile täieliku toetuse kaitsevõime osas.

See-eest oleme viimase kolme aasta jooksul näinud, kui aeglaselt on toimunud relvastuse ja sõjatehnika tarned Ukrainasse. Jah, tegemist pole NATO liikmega. Aga bürokraatiamüüri minimaalseks jäämisega ei taheta ka kuidagimoodi otse tegeleda. Mis siis, et abi kohale jõudmise ajastus on kriitilise tähtsusega.