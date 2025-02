KOLUMN | Katrin Pauts: „Kirjanikku ei asenda, aga orjaks sobib!“ Tehke oma inimtööd hoolega, sest AI hingab kuklasse

Tehismõistusest saab moodsas maailmas väga varsti midagi väga olulist - pole mingit põhjust kahelda, et just nii see läheb. Ludiitlik põlastus võitluses AI vastu paraku ei aita, vaid ikka ainult elav tõestus, et ükski masin su tööga iseseisvalt hakkama ei saaks. Kirjanikul on see lihtsam, aga Google’i tõlkemootoriga vigaseid lugusid vorpival reporteril juba palju keerulisem.