„Kas sellel filmil on ikka prantsuskeelsed subtiitrid?“ Pariisi Balti filmifestivalil olid saalid rahvast täis

Laisk reede pärastlõuna Pariisis. Eelmisel õhtul, François Truffaut’ sünniaastapäeval, on hoo sisse saanud esimene Balti filmifestival CinéBaltique. Vanem naine astub aeglaselt kinosaali poole, hoides kortsus näppude vahel elegantselt kurgiga martiinit ja kartulisalatipokaali. „Kas sellel filmil on ikka prantsuskeelsed subtiitrid?“ küsib ta prantsuse keeles. Noogutame. Ta kaob puupüsti saali. Tõenäoliselt on ta üks väheseid vasakkalda kohalikke saalis täis välisbaltlasi, kellele filmifestival on üks side kodumaaga.