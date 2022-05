Mullast nina välja pistnud nartsissid ja tulbid annavad teada: käes on mai ja suvilahooaeg on alanud! Siin on põhjalik ülevaade nõukaaegsetest suvemajade piirkondadest, legendaarsetest puhkusepaikadest rannikul või keset metsa ning idüllilistest aianduskooperatiividest. Loo materjal on kogutud läbi mitme aasta, nii et mine tea, kas kõik siin pildistatud majad enam alleski on. Suvilamaastik on ajas palju muutunud ning mida linnale lähemal, seda kiiremalt see kaob.