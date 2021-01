TOP 5 | Milliseid valesid jäid Eesti inimesed tänavu uskuma? Maskivalede ning ebaravi lubaduste õnge langeti ohtralt

Mõnel juhul on valede pidurdamisesse pidanud sekkuma riigijuhid, et rahvas rumalusi uskuma ei jääks. Mõnel juhul on koordineeritult külvatud desinformatsiooni piiri tagant. Viimase näitel on edukaks osutunud suuremad nrratiivid, näiteks lugu sellest, kuidas elu Nõukogude Liidus parem oli.