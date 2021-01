ARVUSTUS | Tantsi, kuni kapitalismi muusika mängib

Jaapani menukirjaniku Haruki Murakami äsja eesti keelde tõlgitud 1988. aasta romaan „Tantsi, tantsi, tantsi” on veider teos. Kuigi tegemist on järjekordse väljendusega Murakami maagilise realismi universumist ja miski ei tööta selles paralleelreaalsuses päris nii, nagu peaks, tundub müütilistest tegelastest ja paranormaalsetest juhtumitest hoopis veidramgi täpne lahang, mis saab osaks moodsale kapitalistlikule maailmale. Võiks isegi öelda, et Murakami standardite järgi on tema maagiline maailm palju reaalsem kui kapitali valitsusväli, milles elame.