PÄEVA TEEMA | Henrik Aavik: Trumpilt sotsiaal-ruupori ära võtmine oli õige samm

Juba mitu aastat on vahelduva eduga olnud laual teema, et kas sotsiaalmeedia on meedia, kas ta peaks oma sisu eest vastutama ja kelle ees? Kuna vastutus on alati väljendatav ka rahas, siis on suuremad sotsiaalmeedia platvormid püüdnud olla korraga mõlemat, pidada kõnesid oma vastutuse üle ja samal ajal mitte vastutada. Väita, et oleme vaid lollid torud mille sees voolab heade kodanike arvamus.

Selle tulemusel süüdistab suur osa maailmast nüüd sotsmeediat tsensuuris. Varem oleksid reeglid paigas võinud olla. Ma ei räägi peenes kirjas veebilehe kasutustingimustest vaid reaalsest tegevustest nende jõustamisel, et oleks teada.