Carri Ginter: näitame ometi, et me ei ole rumal trahviühiskond! Vaja on vabaduse tagasivõtmise seadust

Põhiseaduse preambula kohaselt on Eesti riik rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Ma ei tea, kuidas teil, aga mul on kõrini uutest ja vanadest ideedest, kuidas riik saaks järjest rohkem sinu uksest ja aknast sisse ronida, et sind siis õigesti elama õpetada ja kontrollida, kas sa ikka õigesti elad.