Erkki Raasuke: arvasin, et olen raudmees, aga ei ole

Erkki Raasuke on veerand sajandit panganduses liigutanud mägesid, ent tegutsemine ise on talle alati suuremat rõõmu pakkunud kui sellest rääkimine. Ametid on teda küll aeg-ajalt seda tegema kohustanud. Isiklikest asjadest pole Raasuke kunagi juttu ei teinud. Nii avameelset ja otsekohest intervjuud ei ole ta varem andnud.

Teatasite eelmise aasta septembris, et lahkute Luminori juhi kohalt. Tavaliselt tähendavad sellised lahkumised kingasaamist. Sisulisi põhjendusi te ei jaganud. Mis oli päris põhjus?

Vahel elus asjad mitte ainult ei näi nii, nagu öeldakse, vaid ongi nii. Kui töösuhe juhiga lõpeb, siis on seal tõesti tavaliselt liiva mootoris, mingid takistused või probleemid. Mul oli terve kimp põhjusi, mis ei ole avalikult arutamiseks.

No öelge vähemalt üks põhjus.

Üks oluline põhjus oli see, et ma põletasin ennast läbi. Arvasin, et olen raudmees, aga ma ei ole.

Kui tõsine asi oli? Vajasite ehk psühhiaatri abi?

Ei. Eks sellised asjad avaldu eri inimestel isemoodi. Mul jäi pea korda, aga keha andis järele.