Urmas Reinsalu: jõhker muutus välispoliitilises hoiakus, poleks nii kiirelt oodanudki

"Klähviv koer", "rassist" ja "rumal" on epiteedid selle eest, et olen veendunud, et Eesti peab olema tugevalt nende Lääne riikide eesliinil, kes taotlevad Venemaalt inimõiguste austamist muuhulgas ka lisasanktsioonide kehtestamisega Aleksei Navalnõi vahistamise eest.

Keskerakonna esindaja viitab sellele, et miks Prantsusmaa kollavestide meeleavaldustele Eesti samamoodi ei reageerinud. Samamoodi ründas mind ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa suursaadik, kui tõstatasin Valgevenes kasutatava vägivalla küsimuse ÜRO-s.