ARVUSTUS | Teiste kannatused jätavad külmaks

Eesti nüüdisaja ühe olulisema kunstniku Flo Kasearu näitus Tallinna kunstihoones räägib lähisuhtevägivallast, mis on koroonaajal inimeste koduseinte vahele surumise tõttu veelgi kasvanud. Ega olulised ole üksnes ajakirjandusse jõudvad võikad ja emotsionaalsed vägivallajuhtumite kirjeldused. Selleni, et naisi väärtustav mõtteviis suudaks raputada patriarhaalse ühiskonna ja õigussüsteemi alustalasid, on veel pikk tee minna. Kuni naabrid-tuttavad vaatavad karjeid kuuldes mujale, ei muutu midagi.

Kasearu näitus on õnnestunud mitmel põhjusel.