Paraku parajalt arusaamatu sõnum, sest teatada, et Eesti võiks teha esimese sammu Eesti-Venemaa piirilepingu ratifitseerimiseks on seni juba kahe Eesti välisministri suus kõlanud ja kuna praktikas tähendab see protseduure mõlema maa parlamentides, siis kui ka Riigikogu järjekordselt alustaks, on tänane Riigiduuma oma tööd lõpetamas ja septembris valitakse selle uus koosseis.

Kuna ühe parlamendi koosseisu poolt menetlusse võetu ei lähe automaatselt üle järgmisele, siis: milleks rääkida ebareaalset!? Tuleks ikkagi oodata kasvõi oktoobrini!?