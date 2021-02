VIDEO | Mõrv Ümera tänaval. Üks naaber õigustab tulistajat, teine soovib talle võimalikult karmi karistust

5. jaanuaril lasi 80-aastane Mati maha oma naabri, 36-aastase Polina. Kaks last - nelja- ja kuueaastane - jäid emata. Pea kaks kuud hiljem räägivad majaelanikud tulistajast erinevalt. Naabrinaine koridorist ütleb, et mees tuleks vabastada. Naabrid ülemiselt korruselt, kus Polina oma lastega elas, on veendunud, et Mati tuleks pikaks ajaks vangi panna.