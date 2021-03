Pärtel-Peeter Pere: Tallinn tuleb muuta lastekeskseks linnaks

Tallinna tänavad on lastele turvalised seni, kuni nad toas või autos püsivad. Seda näitab põhjalik riigi tellitud “Laste ligipääsetavuse uuring”. Inimkesksetele lahendustele keskenduva Rakendusliku Antropoloogia Keskuse valminud töö peasõnum on: Tallinn ei ole ega tundu lastele endile turvaline.

Kui palju kulutavad lapsevanemad aega liikluses passimisele koolide-trennide pärast? Palju peavad need, kel pole lapsi sellepärast nendega koos liikluses trügima? Kas teile meenub kui vähene on liiklus koolivaheaegadel? Olete ehk mõelnud, kuidas saaks kodus koroona ajal tööd teha, kui saaksime lapsed iseseisvalt õue saata, ilma et neid peaks sõidutama parki, vanaema juurde või mujale?