10 lugu nädalavahetuseks: tipptegijad korraldavad massvaktsineerimist, investeerimisgurust jäid maha hävinenud elud, hertsoginna Meghani apsud

Eesti tippteadlane töötas aastaid salaja Hiina sõjaväeluure kasuks

Operatsioon "Kevade Plaan": tipptegijad korraldavad kogu Eesti massvaktsineerimist

Eestis tegutsenud investeerimisgurust jäid maha hävinenud elud kogu maailmas

Kuninganna solvamisest printsessi pulmapäeva rikkumiseni: Meghan pole selline pühak, nagu ta üritas intervjuus endast mulje jätta

Sel nädalal jõusis Eestis tele-eetrisse Oprah Winfrey skandaalne intervjuu prints Harry ja tema hertsoginnast abikaasa Meghaniga. Paljud eksperdid väidavad, et Oprah küsis kuninglikult paarilt ainult neid küsimusi, mis olid nende jaoks mugavad, ning välja jäid mitmed meediasse jõudnud skandaalid, kus tegelikult oli pahalaseks ameeriklanna ise.

Vägistatud, aga mitte piisavalt. „Olen õnnelik, et ta ei teinud mulle liiga. Vahel mõtlen, et ehk oleks pidanud."

Irja Lutsar: kulutame liiga palju aega vaktsiinivastaste peale. Pigem tuleks tegeleda nendega, kes ei ole vastu, aga tahavad rohkem teada



„Ma ei näe, et viirus maailmast lahkuma valmistuks. Aga me saame sellega hakkama, me ei tohi alla anda," ütleb tuntud viroloog.